Provincia, avviso pubblico per i candidati al CdA di ENER.BIT

La Provincia di Biella deve provvedere all’individuazione di candidati per la formazione della lista di propria spettanza necessaria all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società partecipata in house providing ENER.BIT s.r.l.

L’elezione avverrà tramite presentazione di liste e votazione da parte dei Soci. Per individuare una rosa di candidati dalla quale attingere per la formazione della relativa lista, Provincia di Biella emette un avviso pubblico, onde raccogliere le manifestazioni di interesse.

Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere secondo apposito modello, che dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella attraverso la seguente modalità: spedizione, esclusivamente in via telematica, alla Posta elettronica certificata (pec) dell’Ente protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/10/2020.

Si specifica che il sistema riceve anche la corrispondenza elettronica proveniente da caselle di posta non certificate.

L'Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, ma consegnate sul server dell'Amministrazione oltre i termini indicati.

L’avviso pubblico ed il modello di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale www.provincia.biella.it nonché nella sezione affissioni dell’Albo Pretorio della Provincia di Biella all’indirizzo http://apbiella.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php .