Iris e Cissabo, riprendono le conversazioni online tra genitori

Le “Conversazioni tra genitori” sono momenti ormai consolidati di confronto tra professionisti e genitori per condividere esperienze quotidiane di genitorialità, cercare buone strategie di sopravvivenza e costruire nuovi pensieri sull’educazione dei propri figli. Si vuole offrire in questo modo al genitore uno spazio dove raccontare esperienze, dubbi e paure portando il proprio punto di vista, insieme ai conduttori e a coloro che condividono lo stesso meraviglioso e difficile ruolo: fare le mamme e i papà.

L'edizione di quest’autunno vede protagonisti i genitori che hanno figli dalla nascita all’adolescenza suddivisi per gruppi tra le diverse fasce di età dei figli e portano con sè una novità: incontri pensati a tema con esperti esterni si alterneranno ad incontri di approfondimento a tema libero.

Le tematiche spaziano dalle fatiche e gioie dei primi mesi di vita, al cammino verso l'autonomia dei piccoli che crescono, a come gestire i “capricci”, lo sguardo al mondo esterno e cosa farò da grande, fino all’adolescenza con tutte le sue criticità e contrapposizioni. Gli appuntamenti sono gratuiti (con iscrizione obbligatoria) e ancora solo in forma on line con l’utilizzo della piattaforma zoom. Per informazioni ed iscrizioni si deve fare riferimento ai seguenti contatti: 335 7920454 (Centro Famiglie il Patio) - 366 4936348 (Consultorio per le famiglie-Cossato). E' possibile anche visitare le pagine Facebook “consorzio iris Biella” “consultorio cossato” “famillando onlus” e la pagina Instagram “@consultorioperfamigliecossato”.

Le conversazioni tra genitori sono attività del Centro Famiglie Il Patio del Consorzio IRIS di Biella e del Consultorio per le famiglie di Cossato (ASLBI e Consorzio CISSABO). Sono servizi pubblici e gratuiti che sostengono ed accompagnano mamme e papà nel delicato compito della genitorialità. Oltre ai gruppi tra genitori, offrono sportelli informativi per famiglie e consulenze educative individuali ai genitori che ne fanno richiesta. Nello specifico, il Centro per le famiglie il Patio rivolge la sua attenzione ad ogni fase del ciclo . di vita famigliare, anche quello più critico come l'essere genitore solo o vivere una situazione di separazione.

In questo caso viene attivato Ge.Co (Gestione del Conflitto per genitori in situazione di separazione) con le attività di mediazione famigliare e consulenze psicologiche individuali per il singolo genitore. I gruppi di parola per figli di genitori separati con età compresa tra i 6 e i 12 anni, sono invece rivolti a tutta la Provincia in collaborazione con il Consultorio per le Famiglie di Cossato. Quest'ultimo è inoltre impegnato ormai da anni anche nei percorsi di Educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole del territorio Cossatese e formazione agli insegnanti sul medesimo tema.

Contatti:

Centro per le famiglie “Il Patio” BIELLA

Via Caraccio, 4

tel 015-8352462 cell 335 7920454

e mail: patio@consorzioiris.net

Consultorio per le famiglie COSSATO

Via Maffei, 59

tel 015-15159481 cell 366-4936348

e mail: cf@cissabo.org