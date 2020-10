Ristodrogheria Doppio Zero, qualità e ricerca per una cena speciale dove ti senti a casa

Nel caldo e famigliare locale di Via Mazzini a Biella, tra credenze e piatteie che arredavano cucine e sale di una volta, Ristodrogheria Doppio Zero ti aspetta per proporti la sua cucina di ricerca ed i suoi prodotti di prima qualità, e per farti sentire a casa tua.

Da Ristodrogheria Doppio Zero le parole d'ordine sono proprio ricerca e qualità, che si fondono perfettamente nel piatto forte della casa, la pizza al padellone, una pizza preparata con padelle smaltate che arrivano dalla Spagna, quelle utilizzate per la paella. "Queste padelle - dice lo staff - oltre a garantire una maggior igiene, con le loro smaltature creano una croccantezza maggiore alla base della pizza".

Pizze classiche come la margherita, oppure speciali farcite con dadolata di verdure, peperoni in bagna cauda mozzarella di bufala e prezzemolo, carpaccio di vitello e rucola. Queste alcune proposte della pizza al padellone, buona, digeribile e di qualità, che puoi gustare con impasto tradizionale o con la novità del carbone vegetale "Per le pizze usiamo farine biologiche doppio zero e semintegrali, - spiega lo staff - farine grezze macinate a pietra che conservano il valore nutrizionale, ed il lievito naturale, che, dopo una lunga lievitazione di almeno 24 ore, si ferma e rende l'impasto leggero e digeribile. Da settembre la novità è l'impasto con carbone vegetale, che rende la pizza a ancora più leggera e digeribile, una pizza nera con un retrogusto particolare che sta riscuotendo successo".

Come racconta il nome, Ristodrogheria Doppio Zero, tutti i giorni dalle 19 alle 24, e la domenica a pranzo, è anche drogheria e ristorante.

Drogheria con l'ampia offerta di salumi e formaggi di qualità e delle valli biellesi come la toma, il maccagno e la paletta, gli stessi che trovi sulla pizza, e sui taglieri per un gustoso apericena accompagnato da un'ottima focaccia.

Ristorante con le specialità dei primi piatti di pasta fresca, dalla tradizione delle tagliatelle alla bolognese, agnolotti piemontesi con sugo di datterino e basilico, gnocchi casarecci alla rapa rossa o cacio e pepe, a piatti più sofisticati come sedanini gialli con speck e maccagno, giganti di ricotta ed erbette in crema di zucca e amaretti, tagliolini al nero di seppia, bigoli alle sarde.

Per i secondi la protagonista è la carne, con le tagliate accompagnate da vari contorni e le battute al coltello. "Ad esempio, - continua lo staff - la tagliata all'aceto balsamico oppure al radicchio brasato e scaglie di pecorino, e le battute al coltello con misticanza, con julienne di cavolo, e la classica tartare con uovo crudo. Carne di qualità garronese, una razza pregiata che deriva dal sud ovest della Francia, ma allevata anche in Italia, le cui fibre sottili danno alla carne una tenerezza molto appezzata".

Per concludere in dolcezza, Ristodrogheria Doppio Zero ti propone dolci fatti in casa come i classici tiramisù, panna cotta, bunet, e crostate di frutta, e le delicate specialità della Torta Morello, pan di spagna farcito con nutella e mascarpone, ed il Cuore Bianco, sempre pan di spagna con crema chantilly.

Ristodrogheria Doppio Zero, dove trovi una fornitissima cantina di vini con circa 50 etichette provenienti da tutta Italia, ti aspetta a Biella in Via Mazzini 10/A (015 2522822 ; www.doppiozero-biella.it ; Facebook Ristodrogheria Doppio Zero ; Instagram ristodrogheria.doppio.zero).

Aperto tutti i giorni dalle 19 alle 24 e la domenica a pranzo (da novembre anche il sabato a pranzo).