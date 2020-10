Mariarosa Quario ospite al Panathlon Biella: “ Lo sci? Lo sport più bello che ci sia”

“Lo sci? Lo sport più bello che ci sia”. Parola di Mariarosa Quario, campionessa della Valanga rosa, giornalista di carta stampata e tv, nonché mamma di Federica Brignone, la prima sciatrice italiana della storia a vincere la Coppa del mondo generale di sci. Ospite del Panathlon Biella, «Ninna» Quario si è raccontata ma non potendo illustrare tutte le storie che ha vissuto in carriera, «un giorno forse scriverò un libro», ha pennellato alcuni episodi, dagli inizi sulle nevi di Courmayeur, lei una cittadina milanese della zona di Parco Solari, fino alla gioia della Coppa vinta dalla figlia.

“Le emozioni più grandi - ha detto la Quario - quelle di mamma nonostante io ami la competizione in ogni campo. Ma quello che mi dà una discesa di Federica non ha pari”. In mezzo, l’elogio anche al fratello dell’azzurra, Davide, che da quando ha iniziato a seguire la sorella “le ha trasmesso sicurezza aiutandola a trovare la tranquillità che forse le mancava”. E poi gli aneddoti su sci e scarponi e su come i cambi di marchio o di registrazioni l’abbiano aiutata da quando appena diciasettenne vinse la sua prima gara tra le big, una prova di World Series allo Stelvio nel 1978.