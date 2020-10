Da Parrucchieri Caucino di Chiavazza consulenze gratuite per il trapianto di capelli FOTO

‘Parrucchieri Caucino’ è una realtà storica del Biellese. Dal lontano 1963, infatti, la famiglia Caucino gestisce il proprio salone in piazza 25 Aprile a Chiavazza mantenendo saldo il proprio legame con la tradizione ma cercando sempre anche di innovare la propria offerta.

Oltre ai servizi classici offerti dai parrucchieri come taglio, messa in piega e colore, i Caucino stanno integrando alla propria attività anche l’applicazione di protesi capillari che non prevedono chirurgia. Da 2 anni, infatti, è possibile ricevere presso il salone anche un trapianto di capelli che, a differenza di quello classico che richiede infatti l’inserimento di capelli sotto alla cute, applica le protesi capillari su una membrana, sistemata poi sulla pelle.

L’intervento non invasivo e semipermanente, offerto da ‘Capelli for you’, richiede circa due ore. I nuovi capelli possono essere lavati e asciugati proprio come se si trattasse di una parte della nostra chioma. L’applicazione delle protesi può essere infatti anche parziale, andando ad integrarsi a ciò che già possediamo.

“I nostri clienti sono molto contenti di questo servizio - raccontano i fratelli Caucino - anche perché permettiamo alle persone del nostro territorio di ricevere questo tipo di trapianti senza doversi recare in località lontane, come Torino e Milano. Ci è stato detto che questa soluzione è molto comoda poiché, oltre al trapianto, offriamo anche i servizi di un normale barbiere e parrucchiere, andando a creare un’interessante sinergia”.

“Sappiamo che la privacy è importante - continuano i Caucino - e di conseguenza abbiamo creato una sala che possa garantirla. Si potrà ricevere il trapianto senza il timore di essere osservati da qualcun altro e abbiamo disposto anche un’entrata secondaria per essere ancora più riservati, se necessario. La consulenza, prima di ricevere il trattamento, è totalmente gratuita: studieremo insieme la situazione per poi proporre al cliente la soluzione migliore e, quindi, il costo dell’operazione”.

Parrucchieri Caucino è in piazza 25 Aprile a Chiavazza.

Per maggiori informazioni: Tel. 015 29 218 - 333 6718094 - https://www.capelliforyou.it/