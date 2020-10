Foliage a Oropa, salta il mercatino degli hobbisti. Domenica la tradizionale castagnata

In occasione del foliage autunnale, l’Associazione Agro Montis ha organizzato la castagnata del Santuario di Oropa per domenica 18 ottobre. Per l'occasione verranno utilizzate esclusivamente castagne biellesi, a km zero, frutto dei castagni di cui la Conca di Oropa è ricca. In seguito al Dpcm del 13 ottobre sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19, l’associazione organizzatrice ha deciso di rinunciare al mercatino degli hobbisti, limitandosi alla sola distribuzione delle caldarroste. Il ricavato della giornata verrà donato in beneficenza al Santuario.