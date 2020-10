Selvatica Arte e natura in Festival, attività per famiglie e bambini

L’ottava edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival l’evento, visitabile fino al 10 gennaio 2021, in cui le arti visive dialogano con la bellezza della natura diventando un filtro con cui osservare il mondo è una buona occasione per famiglie e bambini per conoscere la natura e l’ambiente in tutte le loro declinazioni. Il Festival riunisce, nella splendida cornice storica del Borgo Medioevale di Biella Piazzo, nei tre complessi di Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora, che costituiscono il “Polo culturale di Biella Piazzo”, artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali.

In Italia Selvatica è una delle poche manifestazioni che si occupa di natura e ambiente in tutte le loro declinazioni e vuole stimolare una riflessione collettiva sui temi proposti e sull’importanza di educare le nuove generazioni alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente. La manifestazione quest’anno ospita le sculture lignee di Jürgen Lingl, le opere di Margherita Leoni, le sculture di Luciano Mello Witkowski Pinto, gli Alberi Monumentali Italiani incisi all’acquaforte da Federica Galli, gli acquerelli e i disegni botanici realizzati nell’Ottocento dalle sorelle Emilia e Filippina La Marmora e le opere dei giorni nostri di Angela Petrini e Maria Lombardi. La bellezza della natura è protagonista, inoltre, negli incredibili scatti del concorso fotografico Glanzlichter e nel progetto fotografico Habitat di Marco Gaiotti, che studia l’ambiente che circonda l’animale ritratto.

I più piccoli possono osservare dal vero e imparare le strategie di sopravvivenza d’insetti, anfibi e rettili grazie all’esposizione scientifica a cura dei naturalisti Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli e possono divertirsi con “Natura in uno sguardo”, una caccia al tesoro alla scoperta delle opere più significative esposte nei tre palazzi del Polo Culturale di Biella Piazzo. Selvatica, quest’anno, si trasferisce anche nel Borgo Alpino di Bagneri, frazione del comune di Muzzano, dove gli ospiti possono visitare la mostra diffusa della scultrice Cecilia Martin Birsa “Sentiero Vivo”: oltre trenta sculture in pietra di torrente raffiguranti gli animali selvatici costellano il sentiero che porta a Bagneri, in un’ottica di preservazione e conoscenza del territorio naturale del bosco e degli alpeggi montani.

Nello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sono invece esposte le opere dei finalisti del Concorso Nazionale di Pittura Be Natural/Be Wild e del Nord Ovest Naturae Photo Contest, il concorso al quale possono partecipare fotografi dilettanti, amatori e professionisti di ogni nazionalità, con le migliori immagini scattate nei territori di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

Selvatica, Arte e Natura in Festival è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Orari

Sabato e domenica h 10.00-19.00.

Aperto 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, chiuso a Natale.

Biglietto

Intero: 7,00 € / Ridotto: 5,00 € / Under 25 gratuito.

Selvatica + mostra Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili (Palazzo Gromo Losa).

Intero: 10,00 € / Ridotto: 8,00 €.

Speciale bambini e ragazzi 3 - 25 anni: 3,00 €.

Biglietteria a Palazzo Gromo Losa.

Convenzioni speciali

Convenzione speciale con il Giardino Botanico di Oropa.

Esibendo il biglietto di Selvatica sarà applicato uno sconto sull’ingresso e viceversa.

Per informazioni su riduzioni, visite guidate e didattica

Tel. +39 015 0991868

info@selvaticafestival.net

didattica@selvaticafestival.net

Per informazioni

Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Via Garibaldi 17 - 13900 Biella

www.selvaticafestival.net

https://www.facebook.com/Selvatica.Arte.e.Natura.in.Festival/

https://www.instagram.com/selvatica_festival/