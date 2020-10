E' stata trovata una gattina, in via Pollone Biella, circa 6 mesi, pelo medio lungo, completamente nera. Molto bella, molto ben curata, certamente abituata e vissuta in casa. Ora è in stallo da me.

Vi chiedo gentilmente di voler pubblicare un annuncio per accertare se qualcuno stia cercando questa bellissima micina. Per chi l'avesse smarrita contattare: 347.5060105