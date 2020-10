82enne si ribalta con l'auto a Mottalciata. Illeso

Poteva avere conseguenza gravissime e invece fortunatamente si è risolto tutto con un sorriso. Si tratta di un pensionato di 82 anni che alla guida della sua Renault Twingo, ieri alle 14, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è ribaltato in via Alpina a Mottalciata rimanendo miracolosamente illeso.

E' intervenuta immediatamente l'ambulanza del 118 ma l'uomo, solo con qualche escoriazione sul corpo, ha rifiutato il ricovero in ospedale e si è fatto medicare sul posto. Per l'auto invece è stato necessario l'arrivo del carro attrezzi per la rimozione.