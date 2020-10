Associazione Il Groviglio per i diritti LGBT+ a congresso per il rinnovo delle cariche

Da circa un anno l'associazione "Il Groviglio" (affiliata Arci) si occupa di diritti umani LGBT+ in provincia di Biella. Sabato 14 novembre si terrà il Congresso per il rinnovo delle cariche (prima convocazione ore 14, seconda convocazione ore 16) presso la sede Arci di Biella in Strada alla Fornace 8. Si tratta di un'occasione importante per i quasi cento soci per fare il punto della situazione di un anno di battaglie e iniziative. Tra queste ultime, sono state molto apprezzate "Le chiacchiere de Il Groviglio" (incontri a tema del venerdì sera) e le camminate estive del progetto "Rainbow wanderers" alla scoperta di luoghi naturalistici locali. Tra le battaglie, nonostante il lockdown, "Il Groviglio" è stato presente alle principali iniziative volte a ribadire la pari dignità degli orientamenti sessuali e delle identità di genere. L'assemblea che, per votazione, rinnoverà le cariche statutarie è aperta al pubblico sino al limite della capienza della sala nel rispetto delle normative anti Covid. Chi ancora non è socio, assistendo all'evento, potrà conoscere meglio "Il Groviglio" e, se lo vorrà, potrà associarsi.