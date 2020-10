Si parla di turismo al TTG Rimini, presente anche Luca Motto: “Forse un eductour nel Biellese”

Il mondo del turismo nazionale si è riunito al Quartiere Fieristico di Rimini, in occasione del TTG Travel Experience, il marketplace del settore in Italia. La manifestazione, in programma dal 14 al 16 ottobre, ha visto la partecipazione anche di molte agenzie di viaggio della regione Piemonte e di personalità illustri: dall'ex ministro delle Politiche Agricole con delega al Turismo Gian Marco Centinaio fino alla presidente nazionale della Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo Ivana Jelinic, accompagnata per l'occasione dalla guida regionale Gabriella Aires e al consigliere regionale Luca Motto che spiega: “Molti i temi discussi sul settore turistico. Nei primi giorni di dicembre si organizzerà un eductour nel Biellese rivolto agli operatori piemontesi e liguri. Salvo novità sul fronte Covid”.