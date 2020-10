Sentieri distrutti e danneggiati a Piedicavallo, raccolta fondi supera quota 35mila

Duro colpo per gli appassionati di montagna. Molti sentieri dell'Alta Valle del Cervo hanno riportato seri danni dopo l'ondata di maltempo del 2 e 3 ottobre scorso.

“Alcuni di questi non esistono proprio più – segnala il sindaco di Piedicavallo Carlo Rosazza Prin – Pensiamo a quello che porta alla Mologna: ora da sul torrente. Ci sono criticità anche sul percorso che porta al Lago della Vecchia: in alcuni punti, si passa in mezzo ad una pietraia e si fatica a camminare. Senza contare alcuni dissesti nella parte bassa che porta al Monte Bo e tratti danneggiati lungo il sentiero che conduce alle Selle di Rosazza. Ora però le priorità sono altre e stiamo intervenendo in paese”.

I lavori, infatti, stanno procedendo senza sosta e molto velocemente a Piedicavallo. “C'è da mettere in sicurezza l'alveo del torrente e speriamo di portare a termine questo intervento prima dell'arrivo della neve, insieme alla riapertura del ponte sulla via Roma – sottolinea il primo cittadino – Confidiamo nel buon tempo per lavorare a pieno ritmo”.

Intanto, prosegue la campagna a favore del fondo solidale #ScalpitiAMO per Piedicavallo. “Grazie alla generosità di tantissimi sostenitori abbiamo superato la quota di 35mila euro – annuncia il presidente della Pro Loco Leonardo Jon Scotta – Ricordo che l'intero ricavato sarà devoluto al Comune e finalizzato, con apposito capitolo di bilancio, alla riparazione e ricostruzione di quanto danneggiato dall'alluvione”.