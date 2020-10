Cavaglià, a novembre pronta la nuova sede dell'Alberghiero

E' iniziato venerdì 9 ottobre a Cavaglià il montaggio dei prefabbricati adiacenti al Salone Polivalente, che, a partire da novembre, ospiteranno parte della sede locale dell'Istituto Alberghiero Gae Aulenti, otto delle dieci classi di studenti che attualmente frequentano le lezioni a Biella, suddivisi tra le sedi di Viale Macallè e Corso Pella.

"Il montaggio della struttura dovrebbe essere abbastanza veloce - dichiara il vice sindaco Giorgio Cabrio - poi ci vorrà un po' di tempo per gli impianti. Con la Provincia di Biella abbiamo previsto l'ingresso dei ragazzi tra i primi giorni e la metà di novembre. La data precisa sarà decisa dalla scuola e dal preside".

Da novembre l'Alberghiero di Cavaglià avrà due sedi, distanti circa 200 metri l'una dall'altra: quella nuova ed il vecchio edificio di via Giovanni Gersen, dove gli studenti avranno a disposizione due aule al piano superiore, il laboratorio di cucina ed il locale per il servizio di sala. "Questi locali si trovano nelle due ali ancora agibili dell'edificio. - spiega Cabrio -. Inoltre, al fine di rispettare le norme sul distanziamento, abbiamo concesso l'utilizzo della cucina del Polivalente, che è attrezzata".

La terza ala dell'edificio di via Gersen cambierà la propria destinazione. "Al momento non c'è un progetto di destinazione futura, - precisa il vice sindaco - ma stiamo verificando con la Provincia un utilizzo che non richieda i coefficienti di vulnerabilità sismica richiesti per la scuola".