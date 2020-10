ASL Biella: Prenotazioni obbligatoria per i prelievi in ospedale

I cittadini dovranno contattare il call center al numero 800 000 500 e opzionare la fascia oraria (7.00 - 9.30 dal lunedì al venerdì) in cui presentarsi al Centro Prelievi. Da lunedì 19 Ottobre prenotazione obbligatoria per effettuare i prelievi presso l’ospedale di Biella.

Dopo tre mesi di servizio ad accesso diretto, l’ASL BI ha scelto di regolamentare nuovamente gli accessi per evitare assembramenti che potrebbero diventare causa di eventuali contagi da covi-19. Con le stesse modalità già in atto per il Centro Prelievi di Cossato (dunque, solamente occupazione del posto in agenda) i cittadini che devono effettuare prelievi del sangue o consegnare campioni biologici presso il Centro Prelievi del Presidio Ospedaliero di Ponderano dovranno contattare il call center al numero 800 000 500 e opzionare la fascia oraria (7.00 - 9.30 dal lunedì al venerdì) in cui presentarsi al Centro Prelievi.

Si ricorda che il numero verde reginale è attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, festivi nazionali esclusi. Invitiamo i nostri utenti a presentarsi all’ingresso dell’ospedale con un anticipo non superiore a 15 minuti rispetto all'orario che gli è stato indicato dall'operatore del call center. Questi comportamenti ci aiuteranno a diminuire il numero di persone in coda, garantendo maggiore sicurezza sia per i cittadini che per gli operatori.