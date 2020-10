A Sagliano obbligo di bollitura dell'acqua per scopi alimentari

Obbligo di bollitura dell'acqua dell'acquedotto consortile di Sagliano Micca per scopi alimentari. Ad informare la popolazione la stessa amministrazione comunale attraverso un avviso pubblico.

Anche Cordar Biella ha inviato una nota stampa su questo tema: “Cordar Spa Biella Servizi desidera informare tutti i cittadini del comune di Sagliano Micca che la non potabilità dell’acqua rilevata non è imputabile a Cordar, ma al gestore del servizio idrico per il comune di Sagliano stesso. A tal proposito, pur spiacenti per la situazione in corso, non è nelle possibilità di Cordar Biella procedere ad alcun tipo di intervento”.