A Mongrando il Municipio si illumina di rosa per la prevenzione del cancro al seno

Ottobre è il mese della prevenzione contro il cancro al seno. Per questo l'amministrazione comunale di Mongrando ha deciso di indossare la mascherina rosa.

“Durante tutto il mese sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso i centri LILT per la prevenzione Rosa – spiega l'assessore ai Servizi Sociali Luisa Nasso - Non possiamo lottare da sole contro una malattia così severa, possiamo però fare prevenzione. Il palazzo comunale in questo mese sarà illuminato di rosa. Noi donne invece vogliamo soltanto dare un piccolo segnale: una foto al femminile tra dipendenti e l'assessore ed un'altra con la giunta e il sindaco che hanno deciso di colorarsi di rosa. Non è molto ma il messaggio però vuole essere chiaro e sposa l'idea LILT: prendiamoci cura di noi stesse”.