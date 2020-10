Riduzione IRAP un incentivo per le aziende

“Vogliamo dare un segnale al mondo produttivo affinché consideri il Piemonte un partner affidabile che guarda al futuro diminuendo la pressione fiscale e incentivando l’occupazione” è questo il messaggio che esprime l’Assessore al Bilancio e alle Attività economiche e produttive della Regione Piemonte Andrea Tronzano, dopo il parere favorevole della Prima Commissione consigliare alla delibera di Giunta che dovrà essere approvata nei prossimi giorni.

Tale delibera riguarda la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2020) - articoli 14 e 15. Approvazione dei criteri attuativi delle agevolazioni IRAP. Con queste nuove disposizioni verrà applicata l’esenzione totale della quota regionale Irap per le aziende di nuova costituzione e per quelle che si trasferiranno nella Regione da altre parti. Il periodo d’imposta interessato è quello a far data dall’esercizio 2020 e per i tre successivi.

Per favorire l’assunzione di personale invece si avrà diritto ad una deduzione dalla base imponibile IRAP di 1.667,00 euro (20.000 / 12) nel caso di assunzioni ordinarie o di € 3.333,00 (40.000 /12) se riferito ad assunzioni di giovani.