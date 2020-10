Fisco, Pichetto: “Governo apra su rottamazione e dilazioni cartelle esattoriali”

"Da oggi 9 milioni di cartelle esattoriali potranno essere notificate ad aziende e cittadini, di cui circa l'80 per cento saranno di importo inferiore ai 5mila euro. Con la crisi economica che si è abbattuta sul nostro Paese il governo sarebbe dovuto intervenire prontamente per sospendere questi invii. Infatti, chi non riusciva a pagare prima adesso dopo la pandemia sarà ancora più nell'impossibilità di farlo. E' questa la vera emergenza a cui il premier Conte e la sua maggioranza dovrebbero dare risposte. Mi auguro che il governo rifletta e apra a una rottamazione delle cartelle esattoriali e dia la possibilità a cittadini e imprese di accedere a dilazioni". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.