È morta Jole Santelli, il dolore di Forza Italia Biella. Fenoglio: “Vicinanza alla sua famiglia”

“Siamo profondamente addolorati per l’inaspettata notizia della scomparsa della Governatrice della Calabria Jole Santelli”. Queste le dichiarazioni a caldo del coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio a proposito dell'improvvisa morte dell'ex parlamentare di Forza Italia, scomparsa a soli 51 anni.

“A nome di tutto il Coordinamento, dei militanti e simpatizzanti biellesi di Forza Italia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Jole – commenta Fenoglio - Il nostro pensiero va anche ai cittadini calabresi privati di un’ottima amministratrice, una donna indiscutibilmente tenace e capace, che credeva profondamente nei nostri valori e che con il suo impegno avrebbe potuto fare tanto per la sua terra”.

Anche dalla Regione, è arrivato il pensiero del presidente Alberto Cirio: "È un dolore grandissimo. Jole era ed è una persona a cui volevo e voglio molto bene. La sua scomparsa è una perdita personale, ma è anche una grande perdita per il nostro Paese, perché è una persona che ha sempre messo prima il suo territorio, la sua Calabria, il suo impegno istituzionale, prima di qualsiasi altro interesse di partito o politico. Ci mancherà tanto. Prendiamola ad esempio di come ci si deve comportare nei nostri ruoli istituzionali e anche per ricordare che le altre malattie continuano purtroppo a esistere e questa convivenza con la recrudescenza del Covid ci deve allarmare sulla necessità di mantenere gli ospedali attivi e al servizio della popolazione per ogni patologia”.