"Buon Compleanno Titti": solo per oggi 15% di sconto a Cioccolato TAF

Per celebrare i suoi 42 anni, la titolare di Cioccolato TAF Titti Apicella ha deciso di lanciare un’offerta straordinaria, valida solo per la giornata di oggi giovedì 15 ottobre. I prodotti di cioccolateria del negozio di via Garibaldi a Biella, se comprati online, saranno scontati del 15% fino alla mezzanotte di questa sera. È anche possibile scegliere il ritiro allo shop oppure la consegna a domicilio.

Per info: 01522341; 3391121459.

Cioccolato TAF vi aspetta a Biella in Via Garibaldi 5 (info@cioccolatotaf.it ; www.cioccolatotaf.it ; pagina Facebook: Cioccolato Taf).