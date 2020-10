Anche a Candelo è tempo di Castagne in Piazza

L’associazione no profit ‘Viviamo Candelo’ ha organizzato non una ma ben quattro castagnate nelle prossime settimane. In piazza Candelo, infatti, il 18 ed il 25 ottobre e l’1 e l’8 novembre sarà il momento di ‘Castagne in Piazza’, manifestazione in cui sarà possibile gustare delle buone caldarroste. Nei 4 giorni indicati, l’evento sarà dalle 11 alle 18.