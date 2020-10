Poesia nel presente: “Santa Sede”, di Tore Spanu per Su Nuraghe di Biella

Nel tempo presente, la poesia continua a parlare una verità dell’uomo e del mondo, derivante dalla sua naturale funzione morale connessa con l’essere nella storia. A volte scandalosa, perché non allineata con i potenti di turno: libera appunto perché poesia.

Al pari delle sentenze sapienziali, la poesia assume il ruolo di comunicazione sociale e di impegno civile. Questo vale, soprattutto oggi, per la poesia sarda che, nella sua millenaria storia, ha subito il bavaglio durante la dittatura che ha segnato il Novecento italiano, con le gare poetiche censurate sul palco e vietate sulle pubbliche piazze.

Elementi di libertà ben presenti nel sonetto “Santa Sede”, che Tore Spanu di Pozzomaggiore ha composto per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.

“Già dal titolo - afferma il Poeta nell’accompagnare le sue rime messe a disposizione di Su Nuraghe di Biella - traspare tutto il mio disappunto per gli scandali finanziari che hanno coinvolto la Santa Chiesa... Un fiume di denari gestiti lussuosamente, con il riferimento al Cristo, come a subire un torto morale; nelle terzine finali, il riferimento a San Francesco nel giorno della sua festa liturgica come esempio universale di rinuncia ai beni materiali per seguire Cristo Gesù”

Tradotta in italiano e in armonia con le indicazioni dell'Autore, la poesia è curata da Roberto Perinu e Battista Saiu. Viene presentata in Piemontese letterario, nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), e resa in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).

Verrà inserita tra i testi del prossimo appuntamento linguistico mensile tra il Circolo sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo sardo “Antonio Segni”, di La Plata (Argentina), nell’ambito del progetto di “Gemellaggio tra Nuraghes”, due comunità isolane affratellate, che vivono nella Penisola italiana e dall’altra parte dell’Oceano.