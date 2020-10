La sua voce che aveva emozionato tutta Italia con Halleluiah" a "Tu si que vales" non potremmo più ascoltarla. Si è spenta Veronica Franco. Aveva 19 anni e da due era in cura per una leucemia e per le complicazioni neurologiche dovute alle terapie.

Frequentava, l’istituto Bona che l’ha ricordata con un video, pubblicato su YouTube e condiviso dalla preside Raffaella Miori. Lascia i genitori Luca e Rosanna e la sorella Michela e tanti amici. Le parole lasciano spazio alle lacrime. Ciao Veronica.