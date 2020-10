Moglie e marito tentano il furto ma scoperti fuggono: presi dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di ieri, un 40enne proprietario di una cascina nelle vicinanze di Candelo, uscendo dal fienile dove stava lavorando, ha sorpreso un uomo sul balcone mentre tentava di entrare nella sua casa da una porta-finestra ed una donna vicino all'ingresso del cortile che faceva da "palo".

Sorpresi sul fatto i due hanno tentato prima di confondere il proprietario dicendo di essere venditori porta a porta di scope e poco dopo, intuendo che non sarebbe caduto nell'inganno, se la sono data a gambe, fuggendo a bordo di un'auto.

L'uomo ha così immediatamente avvisato la centrale operativa del comando provinciale Carabinieri di Biella che ha diramato le ricerche a tutte le pattuglie sul territorio. La conoscenza delle vie di fuga e la rapidità nel passaggio delle informazioni hanno consentito ad una pattuglia della compagnia di Cossato di intercettare poco dopo l'auto con i due fuggitivi.

La coppia è stata poi affidata ai Carabinieri della stazione di Candelo che dopo aver contribuito nelle ricerche, hanno proceduto alla compilazione e successiva trasmissione in procura degli atti di denuncia per tentato furto in abitazione.

Per i due malviventi, marito e moglie di circa 65 anni, provenienti dal canavese, è stato anche irrogato dal questore di Biella il foglio di via obbligatorio dal territorio di questa provincia, su proposta inoltrata dal comando dell'Arma.