Da Biella a Roma per dire basta con le aggressioni alle Forze dell'ordine FOTO

"Se non riusciamo ad avere la nostra sicurezza, come possiamo garantire quella degli altri?". Questo il pensiero comune che ha portato Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, oltre ai rappresentanti del Sap (sindacato autonomo di Polizia) a scendere in piazza a Roma nella giornata di ieri, 14 ottobre. Tra i presenti anche una delegazione biellese di forze dell'ordine, che si è unita ai colleghi di tutta Italia per dire "Basta con le aggressioni". Secondo quanto riportato dal Sap, infatti, quotidianamente si verifica un’aggressione ogni 3 ore, per un totale di quasi 8 al giorno: praticamente più di 235 episodi al mese.

Con questa manifestazione, le forze dell'ordine hanno voluto lanciare un chiaro messaggio al Governo, a cui hanno chiesto di essere maggiormente tutelati da norme adeguate. Presenti all'evento anche il leader della Lega Matteo Salvini e Antonio Tajani di Forza Italia, che hanno espresso il loro appoggio ai manifestanti. Durante la giornata, il Sap ha poi dichiarato quanto sia indispensabile ridare piena dignità alla funzione delle Forze dell'ordine attraverso tutele e garanzie funzionali, retribuzioni dignitose, ripianamento degli organici e libertà sindacali.