Il gruppo parrocchiale di Sostegno, in collaborazione con la Società Uperaja del comune, ha organizzato per domenica 18 ottobre la 34esima edizione della ‘Camminata “d’la brainta’. Per partecipare sarà necessario rispettare le normative sanitarie vigenti.

La partenza sarà alle ore 14 da piazza Dezut e ci si dirigerà verso la Pieve di Naula, dove verrà celebrata una Santa Messa alle 17. In caso di cattivo tempo, la messa verrà celebrata comunque.