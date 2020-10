Lavagettone: offerte sui piumoni con il cambio di stagione

La lavanderia self service Lavagettone di via Matteotti 125 a Gaglianico sta continuando, dal giorno della sua recente apertura, a dare un servizio importante ai suoi clienti. Fra lavaggi e asciugature, la lavanderia rimane anche attenta alla problematica del Covid-19 cercando di inserire promozioni sempre nuove all’interno della sua offerta.

Con l’arrivo del freddo, cresce la voglia di avere un letto caldo durante la notte e Lavagettone, di conseguenza, ha deciso di puntare su alcune promozioni relative ai Piumoni per venire incontro alle necessità dei clienti. Negli orari in cui sarà presente un operatore all’interno della lavanderia, dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18, sarà possibile ricevere uno sconto su metà del prezzo di asciugatura se il lavaggio del piumone è stato fatto in loco.

Inoltre, rimane sempre attivo il servizio di presa e consegna a domicilio. Pensa a tutto Lavagettone, permettendo ai suoi clienti di rilassarsi mentre gli operatori della lavanderia lavano ed asciugano il loro bucato. Basterà infatti telefonare al 392 4158617 e comunicare quantità, tipo di indumenti ed indirizzo per sapere subito quanto costerà il servizio e mettersi d’accordo sull’orario di ritiro e di consegna.

È ora possibile usufruire anche del servizio di lavaggio ed asciugatura PET, necessario per la pulizia di tutti quei capi e tessuti che entrano a contatto con gli animali come cucce, cappottini e scarpettine.

Lavagettone è aperta dalle 7 alle 22, 7 giorni su 7, anche durante le festività. Vi aspetta a Gaglianico in via Matteotti 125. Per info: 339 4503894