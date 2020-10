Candelo, meno tasse per chi ha subito il lockdown. Minoranza: "Proposto mesi fa"

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Candelo ha annunciato che le attività commerciali che hanno subito la chiusura forzata durante il lockdown riceveranno uno sconto del 25% sulla Tariffa Rifiuti. "A noi non può che farci piacere - commentano dai banchi della minoranza Renzo Belossi e Fabrizio Ceria - visto che sono mesi che battiamo su questo tasto e chiediamo interventi concreti. Però non possiamo tacere il fatto che questo gruppo consiliare ad aprile 2020 aveva fatto una proposta chiara e semplice con una mozione (poi bocciata dalla maggioranza), con cui si chiedeva alla Giunta di provvedere da subito a ridurre la tariffa rifiuti alle attività chiuse forzatamente coprendo con fondi di bilancio la riduzione che si veniva a creare, affinché ci fosse sempre l'equilibrio economico nella gestione e nessun aumento per le utenze domestiche".

Proseguono i consiglieri del gruppo Candelo Città Possibile: "A noi sembrava un intervento tempestivo e concreto e attuabile da subito, senza aspettare 6 mesi e senza dover presentare particolari domande. Le cose sono andate diversamente e oggi viene concessa la riduzione, ma si poteva fare ben prima e noi una soluzione più semplice l'avevamo proposta".