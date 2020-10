Scuola, i numeri dei contagi nel monitoraggio condotto dal Miur

Il Ministero dell’Istruzione comunica che ad oggi gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), mentre per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi). Infine, per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi). I dati del monitoraggio, condotto dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità.