I volontari dell’AIB di Biella danno una mano nel Cuneese - FOTO

L’alluvione di un paio di settimane fa è riuscita a mettere in ginocchio diverse realtà e comuni dell’intero Piemonte. Per questo motivo, molti movimenti di volontari hanno cercato di aiutare, rimuovendo detriti e mettendo in sicurezza le varie zone colpite dall’allerta meteo. È il caso di Garessio, cittadina della provincia di Cuneo dove, da 15 giorni, si lavora per cercare di riparare ai danni causati dalla grande quantità d’acqua che si è abbattuta sul Nord-Italia.

Stamane, l’ispettore provinciale del corpo AIB della provincia di Biella ha inviato un manipolo di volontari ad aiutare quelli già presenti a Garessio. L’obbiettivo prefissato era quello di pulire dal fango e dai detriti una fabbrica della zona, lavando accuratamente saloni e macchinari.

“Tutto il paese è stato danneggiato dall’alluvione - commenta Gilardi - i nostri volontari si sono occupati solo di una piccola parte di ciò che c’è da sistemare. C’è ancora molto lavoro e se richiedessero altri uomini non esiterei ad inviarli”.