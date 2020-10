Cavaglià: ancora disponibili orti in comodato gratuito

Il comune di Cavaglià ha comunicato la disponibilità di alcuni lotti di terreno destinati alla coltivazione orticola. Essi saranno affidati con la formula del comodato gratuito. Il terreno sarà quindi usufruibile e sfruttabile senza richiedere alcune esborso dal contraente ma rimarrà in possesso del comune.

Per ottenere l’assegnazione degli orti comunali sono necessari alcuni requisiti. Bisogna infatti essere residenti di Cavaglià, avere almeno 55 anni ed essere disoccupati o in pensione. Inoltre, è anche obbligatorio non possedere terreni utilizzabili come orto situati nel comune.

Per informazioni più dettagliati bisogna rivolgersi al primo piano del municipio di Cavaglià, ufficio URP per la precisione, dalle ore 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì.