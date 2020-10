Biella, superfici occupate da dehors gratis fino a fine 2020. Greggio: “Segnale di vicinanza”

Pronta la proroga per i pubblici esercizi che avevano aderito al progetto #RiparTiAmo Biella: i dehors autorizzati ai sensi della delibera di giunta n.171 del 19 maggio 2020 “Emergenza Covid-19: misure e individuazione di regole e criteri da osservare per la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” possono essere mantenuti gratuitamente sulle superficie attualmente occupata fino al 31 dicembre 2020. La scadenza precedente era stata individuata nel 31 ottobre: la gratuità riguarda la posa di tavoli, sedie, protezioni e pedane. In totale hanno aderito al progetto, con la nascita di dehors lungo strade e piazze, 102 pubblici esercizi.

L’intervento vuole essere un segnale di vicinanza ai pubblici esercizi, chiamati a fare i conti con le nuove limitazioni contenute nell’ultimo Dpcm. L’assessore al Commercio Barbara Greggio rivolge un messaggio: “Sono solidale con tutti i pubblici esercizi, comprendo in particolare il loro disagio nel dover rispettare la chiusura delle attività alle ore 24, perché ai fini dell’assembramento i gestori della nostra città hanno sempre cercato con attenzione di controllare il distanziamento e la corretta applicazione delle normative. Con questo provvedimento assunto dal governo si rischierà solo di avere giovani, anche minorenni, pronti a organizzarsi nelle piazze o nelle case private senza alcun tipo di controllo. Questa estensione della libera, relativa al mantenimento dei dehors, confido possa essere quantomeno un piccolo segnale di vicinanza”.