Ato2Piemonte, riaprono i termini per la concessione di un contributo sulla bolletta dell'acqua

Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo una tantum erogato da Ato2Piemonte a favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, casalese e valenzano per il pagamento delle bollette dell’acqua in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19”.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente via P.E.C., al Gestore di competenza dal 16 ottobre 2020 al 30 novembre 2020.

La documentazione utile per inoltrare la richiesta è disponibile sui siti dei Gestori del servizio idrico integrato, reperibili al seguente link diretto: http://www.ato2piemonte.it/doc/file_pdf_4528.pdf