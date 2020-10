Molti partecipanti alle gare del Golf Club Cavaglià, ecco tutti i risultati

Grande successo di partecipazione sabato al GC Cavaglià per l'evento Soluzione Jaguar Land Rover, gara sulla distanza di 18 buche (formula Stabeford, 3 categorie) a cui hanno preso parte una novantina di giocatori accolti alla consegna degli score da gadgets e l'esposizione di auto dei due noti brand.

In una giornata caratterizzata da ottimi risultati da segnalare anche la realizzazione di ben 3 hole in one: Maria Jose' Delfino e Roberto Bonfanti alla buca 12 e Davide Gori alla buca 6 che si è aggiudicato un weekend di test drive. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Giorgio Andrigo Cavaglià punti 33, 1° Netto Massimo Invernizzi Alpino 43, 2° Netto Lorenzo Cesare Jesolo 42. Seconda categoria: 1° Netto Stefano Pastore Cavaglià 42, 2° Netto Giulio Gasloli Jesolo 41. Terza categoria: 1° Netto Maria Jose' Delfino Cavaglià 42, 2° Netto Massimiliano Cadin Aosta 35. 1° Ladies Cinzia Codemo Cavaglià 38, 1° Seniores Davide Gori Cavaglià 41. 1° possesore Jaguar Land Rover Paolo Mignano Cavaglià 38.

La Pastificio Giustetto by Osteria Rabezzana Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) ha chiuso domenica il weekend al Gc Cavaglià. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Donato Landi Continental Verbania 31, 1° Netto Gianni Massaglia Cavaglià 39, 2° Netto Massimo Genesio Grugliasco 36. Seconda categoria: 1° Netto Piergiorgio Cotta Ramusino Mia 42, 2° Netto Anita Marrone Ciliegi 39. Terza categoria: 1° Netto Fulvio Cerutti Des Iles Borromees 37, 2° Netto Antonella Perona Cavaglià 36. 1° Ladies Maria Cristina Sacco Cavaglià 34. 1° Seniores Roberto Lanza Cavaglià 38. Nearest femminile buca 9 Anita Marrone m. 2,25. Nearest maschile buca 10 Andrea Torricella m. 1,38.

Prosegue l’attività ottobrina al Gc Cavaglià. Sabato si giocherà la tappa del circuito GreenPass (18 buche, Stableford, 3 categorie). Domenica c'è in programma la gara a coppie Trofeo Cappellificio Biellese 1935 (18 buche, Stableford, 4pm). In entrambe le gare a fine premiazione seguirà rinfresco.