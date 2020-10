Consiglio comunale a Candelo, il gruppo di Veronese su Imu e Tari

Riceviamo e pubblichiamo:

"È Sergio Tosin, già seduto ai banchi dell’opposizione insieme a Ivan Scomparin nelle passate Amministrazioni Comunali ed al quale ora è subentrato, a ribadire che Sindaco e Giunta vivono nel mondo dei sogni, visto che del DUP, documento unico programmatico, ad un anno e mezzo dalle elezioni, pare non abbiano realizzato nulla, difatti si legge per ogni progetto “in corso”.

Secondo la Capogruppo Elettra Veronese, di interesse per i candelesi è anche il fatto che l’IMU applicata è tra le più alte, l’aliquota ordinaria difatti è al 1,02% (massimo di Legge 1,06%). Decenni fa fu scelta l’”industria del turismo”, invece di quella manifatturiera ed oggi, a differenza di altri Comuni, Candelo non ha attività industriali sul territorio che renderebbero pingui le casse comunali, ma non ha nemmeno il ritorno economico che era stato detto il Ricetto avrebbe dato, un Ricetto povero che, come si avrà modo di dire (al di là di sparuti momenti sotto i riflettori), è ancora oggetto di interventi discutibili (stanziati altri 30.000,00 euro per non si sa bene cosa), ma purtroppo non conservativi … e i muraglioni (vedi 4° torre!) piangono.

Si è parlato anche di TARI e il tasto dolente dell’aumento è rinviato al prossimo anno, quando all’incremento INEVITABILE delle tariffe 2021 si aggiungerà il saldo dell’anno in corso (…ma “tranquilli”, spalmato sui tre anni a venire!).

Infine, il danno ai conti comunali di cui nessuno parla. Venduta per poco più di 61.000,00 euro casa De Rossi - un lascito al Comune con il vincolo di destinarne il prezzo a scuola materna, elementare o casa di riposo -, il ricavato è stato destinato a pagare lo spostamento della linea di alta tensione della RSA (spesa totale € 114.000,00), costo di cui INCOMPRENSIBILMENTE la nostra Amministrazione è riuscita a gravarsi post-vendita. Immaginiamo che il donante intendesse dare ben altro destino al proprio patrimonio immobiliare".