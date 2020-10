Mercato Europeo: annullato l’evento di Biella in agenda dal 6 all’8 novembre

A causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle limitazioni contenute nel nuovo D.P.C.M., il Comune di Biella comunica che in accordo con gli organizzatori di FIVA Confcommercio verrà annullato il Mercato Europeo in programma ai giardini Zumaglini nelle date del 6, 7 e 8 novembre. L’evento era già stato annullato lo scorso aprile, sempre a causa del Covid-19.

La decisione è stata condivisa con grande rammarico da parte dell’assessore al Commercio Barbara Greggio, che si era prodigata per salvare l’edizione 2020 e per proporre un nuovo format rispetto alle edizioni precedenti: “Con la collaborazione degli artigiani, con il coinvolgimento dei pubblici esercizi e con l’Atl avremmo colto l’opportunità del Mercato Europeo per fare del marketing territoriale a favore delle attività commerciali biellesi, tramite una serie di eventi collaterali che sarebbero proseguiti per un mese. Purtroppo l’applicazione dei protocolli a seguito del recente D.P.C.M. ci costringe a malincuore ad annullare l’edizione del 2020”.