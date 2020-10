A Salussola una panissa per dire no alla discarica di amianto

Il Comitato Salussola ‘Ambiente è futuro’, in collaborazione con l’associazione ‘Amici di Arro’, organizza per domenica 18 ottobre una manifestazione con l’obiettivo di evitare che venga costruita la discarica di amianto a Salussola Brianco. Dalle 12 in piazza Marelli ad Arro saranno venduti menù costituiti da una Panissa tradizionale e dolce il cui ricavato andrà a sostenere le spese per il ricorso al consiglio di stato responsabile per la costruzione della sopracitata discarica.

Per partecipare sarà necessario prenotarsi entro giovedì 15 al numero 349 3838537 oppure telefonando al 347 1009177.