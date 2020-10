Il FECIF introduce una nuova regolamentazione per i Bitcoin e altri cripto in Europa

- La relazione del FECIF mette in evidenza i punti più importanti della nuova regolamentazione dei cripto-criptatori verso il Bitcoin (BTC) e altri cripto-criptatori.

- Una proposta di nuova legislazione di regolamentazione creerà un programma pilota per studiare l'uso della tecnologia a blockchain nell'UE.

Lo studio di ricerca D-Core ha pubblicato un rapporto della Federazione Europea dei Consulenti Finanziari e degli Intermediari Finanziari (FECIF) sull'adozione del "Digital Financial Package". Approvata dall'Unione Europea alla fine di settembre, il pacchetto introduce una serie di regolamenti senza precedenti per Bitcoin, Ethereum, stablecoins e beni digitali in generale. FECIF suddivide punto per punto gli aspetti e le implicazioni più importanti per i fornitori di servizi legati a questi asset, i consumatori e il futuro dell'industria in Europa.

Questo nuovo quadro normativo è suddiviso nelle seguenti parti: Pacchetto di finanziamento digitale, strategia di finanziamenti digitali, strategia di pagamenti al dettaglio, proposta legislativa sui beni criptati e proposta legislativa sulla resilienza operativa. Come riferito dal CNF al momento della pubblicazione del nuovo quadro normativo, il suo obiettivo è quello di dare un impulso alla "competitività e all'innovazione" nei paesi europei, di fornire nuovi strumenti finanziari e di pagamento ai consumatori e di ridurre il rischio associato a questa classe di attività.

Elementi fondamentali della nuova regolamentazione verso Bitcoin e stablecoin in Europa

Conformemente alla FECIF, la strategia di finanziamento digitale in Europa ridurrà la "frammentazione del mercato unico digitale". I consumatori e le industrie europee potranno quindi accedere ai prodotti finanziari da essa regolamentati con "regole adatte" all'era digitale. Nella regione, l'applicazione della tecnologia a blockchain sarà consentita secondo gli standard dell'istituzione in termini di privacy e protezione dei dati. Le banche e gli altri fornitori di servizi finanziari, aggiunge il FECIF, avranno le stesse regole e affronteranno lo stesso rischio.

Inoltre, la strategia dei pagamenti al dettaglio introdotta avrà un approccio "moderno" volto ad aumentare la velocità delle transazioni effettuate nell'Unione Europea e a riducerne i costi. Questo approccio ha come punto di forza principale quello di incoraggiare la facilità di pagamento per i consumatori europei attraverso la creazione di un sistema integrato di pagamento al dettaglio in tutta la regione. Saranno promosse soluzioni di pagamento locali, chiarisce il FECIF, ma un'azienda come Ripple potrebbe beneficiare del nuovo regolamento.

Un aspetto importante della legislazione proposta è il "Regolamento sui mercati dei beni criptati" (MiCA). Concepito per fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti di attività digitali e ai fornitori di servizi, il MiCA consentirà agli "operatori autorizzati" di un paese europeo di offrire i loro servizi in tutta la regione. Introduce anche nuove salvaguardie come i requisiti patrimoniali, la custodia dei beni, le procedure di esecuzione, tra le altre cose. Gli emittenti di stablecoins, d'altro canto, avranno maggiori requisiti. Per esempio, dovranno pubblicare un Whitepaper ed essere più trasparenti con le loro informazioni economiche.

L'istituzione ha anche pubblicato dettagli sul programma pilota con un approccio "sandbox" che sarà applicato in aree specifiche dell'Unione Europea. Così facendo, i regolamenti saranno sospesi e le autorità di regolamentazione potranno acquisire esperienza su come gli asset di riferimento e la tecnologia del libro mastro distribuito vengono utilizzati nelle infrastrutture di mercato. Di conseguenza, i regolatori acquisiranno un'esperienza del "mondo reale". Infine, il nuovo regolamento richiede che tutti i fornitori di servizi, le imprese e le istituzioni finanziarie interessate dimostrino la loro capacità di affrontare le minacce digitali.