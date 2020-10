Dal Nord Ovest - Furgone a fuoco in autostrada

Intorno alle 16 di oggi, 14 ottobre, alcune squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute sull'autostrada Torino-Milano all’altezza di Greggio in direzione Torino, per un incendio che ha interessato un furgone. Sul posto il personale delle autostrade e la polizia stradale. Le operazioni sono durate per tutto il pomeriggio, ma non si registrano feriti e il traffico autostradale non è stato bloccato.