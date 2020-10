Sandigliano: Incastrato con le gambe in un macchinario agricolo, uomo in ospedale FOTO

Stava usando un motocoltivatore o un simile attrezzo quando è rimasto incastrato con le gambe nel macchinario agricolo. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre, in un'abitazione di via Roma a Sandigliano. A rimanere ferito un uomo di cui non sono ancora note le generalità. Lo stesso è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che lo hanno salvato attraverso le dovute manovre di estricazione. Cosciente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.