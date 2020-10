Occhieppo Inferiore fa la conta dei danni, Mosca: "250mila euro di lavori urgenti"

La situazione di disagio creata dal maltempo permane anche a Occhieppo Inferiore. Il primo segnale che le forti piogge del 2 e 3 ottobre scorsi hanno toccato anche il paese della Valle Elvo è arrivato quando è saltata la corrente: “Siamo rimasti senza luce per 40 ore - spiega il sindaco Monica Mosca - perché sono stati tranciati due tralicci della media tensione. A tal proposito Enel ci ha chiesto di firmare un’ordinanza per poter operare sul greto del Torrente Elvo e su un terreno in un’altra zona del paese. Tutta la zona a sud est di Occhieppo è stata interessata da allagamenti, a causa della sua conformazione urbana: il nostro paese è attraversato dal torrente Elvo, la cui portata ha raggiunto i 3 metri di altezza, e dal Rio Romioglio”.

Sui due corsi d’acqua i danni sono rispettivamente di 250mila e 50mila euro, ma il danno maggiore riguarda il primo: “I detriti hanno alzato il greto dell’Elvo provocando la distruzione di una parte della scogliera verso il cosiddetto Trivo, zona conosciuta in cui spesso gli occhieppesi passano l’estate, e del muro di contenimento in cemento armato nella zona di via per Muzzano. L’intervento di messa in sicurezza è da eseguire il prima possibile perché con la prossima pioggia abbondante il rio potrebbe esondare, ma per coprire questa spesa sarà necessario bloccare altri lavori e toccare l’avanzo di bilancio”.

Infine cantine, abitazioni ed esercizi commerciali non sono stati risparmiati dall’acqua: “Le rogge non hanno retto e questo ha provocato diversi allagamenti, in particolare nella zona di San Clemente e nei pressi delle strade che portano a Muzzano e a Camburzano. Nei giorni scorsi abbiamo già proceduto con lo studio di rilevazione - conclude Mosca - ora faremo il possibile per intervenire al più presto”.