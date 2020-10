E' morto Aldo Brovarone papà della Alfa Romeo Duetto e Dino 246

Una vita straordinaria. Aldo Brovarone scompare a 94 anni, lunedì 14 ottobre, lasciando in dono opere indelebili. Nasce a Vigliano Biellese nel 1926. Affascinato dagli aeroplani, sogna di diventare pilota, ma durante la Seconda Guerra Mondiale, giovanissimo viene deportato in Polonia. Riesce a sopravvivere.

A guerra finita incontra Piero Dusio in Argentina, fondatore della Cisitalia, che intendeva aprire una fabbrica in Sud America. Talentuoso nel disegno, conquista prima Dusio e poi Pininfarina, che lo assume nel 1953. In pensione dal 1988, Brovarone continua a collaborare con Fioravanti, Stola e poi Studiotorino, non abbandonando mai il disegno.

Nei trentacinque anni alla Pininfarina, oltre ai progetti firmati da lui stesso o ai quali ha collaborato, viene ricordato soprattutto per aver creato la Dino 246 GT/GTS, considerata una delle più eleganti automobili di tutti i tempi. Celeberrimo anche il modello "Duetto" Alfa Romeo, eseguito con Franco Martinengo e Battista Farina, rimasto in produzione per quasi un trentennio.

E ancora, la Maserati A6GCS/53 Pinin Farina Berlinetta del 1953.