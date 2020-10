Poste, POS gratuito nel comune di Roppolo

Poste Italiane ha concesso in comodato d’uso gratuito all’amministrazione comunale di Roppolo il POS con commissioni di accettazione gratuita per tutte le carte aziendali. Il servizio, che rientra tra gli impegni sottoscritti da Poste Italiane per i Comuni con meno di 5mila abitanti, è coerente con la funzione di acceleratore digitale che l’Azienda promuove grazie alla propria presenza capillare sul territorio e all’attenzione che da sempre riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.