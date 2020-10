Portula, si festeggia nuova pavimentazione di Castagnea con castagnata

Una castagnata per festeggiare l'inaugurazione della nuova pavimentazione. È quanto accadrà domenica 18 ottobre, nel centro storico della frazione di Castagnea di Portula, dove andrà in scena la 21° edizione della tradizionale castagnata, realizzata dall'associazione Amici di Castagnea.

In tale occasione, i residenti potranno osservare il frutto dei lavori iniziati circa un anno e mezzo fa. “Parliamo di un intervento di 200mila euro solo per la pavimentazione – spiega il sindaco Fabrizio Calcia Ros – senza dimenticare i sottoservizi, completamente rifatti, come fognature, condutture del metano e parte dell'acquedotto”.

La manifestazione si aprirà alle 9.30 con la Santa Messa e, alle 10.15, inaugurazione della nuova via nel piazzale parrocchiale, alla presenza delle autorità comunali. A seguire, riffa con il Corpo Musicale di Portula e pranzo con piatti tipici della tradizione nel chiostro parrocchiale, all'aperto e nel rispetto delle normative vigenti relative al Covid-19. Piatti da asporto con possibilità di consumare in loco il pasto (per info: 346.9860851 o 015.756501). Inoltre, dalle 10 alle 15 percorsi guidati per scoprire i boschi di castagno in collaborazione con Beatours (per info: 335.7040678). Infine, dalle 14, distribuzione delle caldarroste con vino di mele e dolcetti.