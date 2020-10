Pralungo, domenica si corre con la Quat Pass e Oropa Trail Light

Voglia di correre in gruppo con il rispetto delle normative vigenti: da questa affermazione è nata la collaborazione tra le associazioni Genitori & Giovani di Pralungo e l’ASD affiliata a CSEN Piemonte Sport, entrambe di Biella.

Domenica 18 ottobre si darà il via a due podistiche non competitive a passo libero, in cui si potrà scegliere tra due percorsi: Oropa Trail Light, una versione più leggera della classica ‘Oropa Trail’ degli scorsi anni, con una lunghezza di 16 chilometri e 690 D+, con partenza dal centro di Pralungo e che arriverà a toccare Pian Del Lupo e rientro in paese; il secondo percorso è chiamato “Quat Pass Par Pralungh“, adatto a tutti, con un dislivello di poco più di 100 metri che conduce i partecipanti alla scoperta di angoli “esi e cort” di Pralungo, passeggiando tra “bosch, asfalt ed erborin”, che si potrà percorrere camminando o correndo anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Per informazioni: www.oropatrail.it – 333 2813069 (Oropa Trail Light) – 348 4964229 (Quat Pass Par Pralungh)