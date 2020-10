I calendari di serie C e D per il TeamVolley

Finalmente, dopo mesi di stop forzato, in casa TeamVolley si torna a respirare aria di Campionato. Nei giorni scorsi, infatti, la Federvolley ha diffuso i gironi della Serie C e D per la stagione agonistica 2020/21. La società biancoblù, peraltro, è l'unica nel Biellese a schierare due squadre femminili in entrambe le categorie regionali.

Staff tecnico e atlete attendono con grande trepidazione la data di inizio, sabato 7 novembre 2020, che interromperà il loro lunghissimo "digiuno agonistico". Nel dettaglio, la formazione di Serie C del TeamVolley bonprix, è stata inserita nel girone A, dove affronterà le seguenti avversarie: GS Pavic, ASD Omegna Pallavolo, Agil Volley SSD R.L., Volley Bellinzago, PGS Issa, Team Volley Novara ASD, Rosaltiora, Cusio Sud Ovest Sport ASD, Sporting Torino, CUS Collegno e Canavese Volley.

La squadra di Serie D, il TeamVolley Botalla, figura nel girone D e se la vedrà con: ASD Gavi Volley, PGS Fortitudo, GSD Gianni Scurato, PGS Issa, USD San Rocco, ASD Polisportiva Sangiacomo, ASD PGS Giocavolley Cigliano, ASD Polisportiva S.M. Testona, ASD Labor Volley e ASD Lasalliano San Gip.