Maltempo, Patelli: "Aiuti con detrazioni del 110 per cento e incentivi fiscali". A Roma passa il suo Odg

Battaglia in Parlamento ieri per la parlamentare biellese Cristina Patelli che ha difeso i territori duramente colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre. Alla fine il suo ordine del giorno è stato approvato dal Governo nel rispetto delle verifiche di bilancio.

"Per tutti i territori colpiti, compreso il Biellese, fondamentale saranno la detrazione del 110 per cento e gli incentivi fiscali". Queste le parole dell'Onorevole Cristina Patelli, appena terminata la seduta in Parlamento.

Tre gli ordini del giorno presentati, ieri a Montecitorio, per l'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso. Uno di questi è stato quello della parlamentare biellese della Lega che ha puntato il dito al fine di ottenere l'impegno del Governo sul tema degli aiuti per tutti i territori colpiti.

Secondo Patelli "è indispensabile porre l'accento sulle misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia", testo approvato in estate. Infatti, l'articolo 57 bis della conversione in legge 104 del 20 agosto, pone una serie di modifiche alla regolamentazione particolarmente vantaggiosa per i territori colpiti da calamità sismiche.

"Mi auguro -spiega Patelli- che il Governo, decretando lo stato di emergenza, assuma impegni simili per i territori colpiti gravemente dal maltempo. In particolare auspico anche per le zone in questione, tra le quali figurano il Biellese e il Piemonte, la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche per importi eccedenti il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

Inoltre è altrettanto auspicabile che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali siano aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione”.