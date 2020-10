Forza Italia, Maiolatesi al direttivo regionale giovani: “A Biella il primo appuntamento tra varie province”

Venerdì sera si è riunito a Torino il movimento giovanile di Forza Italia della Regione Piemonte, dove si è rinnovata la nomina di coordinatore regionale giovani, individuato nella figura di Ludovico Seppilli di Torino. Hanno presieduto il congresso il coordinatore Paolo Zangrillo, il coordinatore nazionale giovani Marco Bestetti e l’uscente Gianluca Colletti.

Presente anche il coordinatore provinciale di Biella Edoardo Maiolatesi, che ha chiesto e ottenuto che si svolga proprio a Biella il primo appuntamento del nuovo corso tra le varie province piemontesi. Qui saranno trattati importanti punti per il programma dei prossimi anni di questo movimento e lo stesso Maiolatesi potrà ricevere un’importante nomina all’interno del direttivo regionale. “Sarò al fianco di Ludovico - dichiara Maiolatesi - per rilanciare il movimento giovanile, base per il futuro del partito ripartendo da ogni singolo territorio della nostra regione”.