Consiglio comunale a Candelo tra investimenti e tasse: L'intervento della minoranza di Belossi

Riceviamo e pubblichiamo: "Anche in questa riunione, come sta avvenendo ad ogni seduta del consiglio o quasi, variazioni di bilancio. Fra i diversi importi che Gelone e la sua giunta hanno variato, abbiamo posto l'attenzione sulla riduzione di 6.000 euro sul fondo soggetti non abbienti. Riteniamo che, per principio, al di là delle valutazioni effettuate dall'assessorato ai servizi sociali, su un bilancio di 8 milioni di euro si debba e si possa "tagliare" su altri capitoli, se eventualmente si vogliono liberare 6.000 euro. Per noi, anche se eventualmente compensabile con altre voci del sociale e anche se ci è stato spiegato che si ipotizza che non ve ne sia bisogno, visto che non si sa mai, il sociale non andrebbe tagliato. Specie poi proprio per cifre così piccole.

Nella discussione generale abbiamo richiesto, visto l'aumento di 55 mila euro sull'ampliamento e spostamento di impianti di illuminazione pubblica, un intervento sull'illuminazione in paese ed in particolare sulla passeggiata intorno al Ricetto che da Piazza Castello porta all'area camper e al parcheggio di Santa Maria Maggiore che è buia e per questo risulta poco praticabile e insicura. Una questione già sollevata e sollecitata più volte dal nostro gruppo consigliare nell'ultimo anno e che ancora ad oggi non ha trovato soluzione, anche se più volte il Sindaco e l'assessore ai lavori pubblici ci hanno rassicurato. Non si può dire "puntiamo sul turismo", a nostro avviso, quando una parte principale e funzionale a questo sviluppo viene tralasciata completamente.

Sulla discussione delle aliquote IMU abbiamo messo in luce come Candelo, rispetto al vicino Comune di Vigliano, abbia aliquote più elevate e ciò, crediamo, non possa che scoraggiare nuove persone e attività ad insediarsi a Candelo, un trend confermato dai dati di calo demografico costante per il nostro paese (-100 persone all'anno secondo il saldo nati/morti e immigrati/emigrati). Una condizione generale che non si può pensare pensare di risollevare solo puntando sul turismo e gli eventi, Si tratta di un trend generale, certamente, ma possono esistere delle ricette per rallentarlo, ma occorrono più servizi dedicati e più attenzione ai candelesi. E' per questo che abbiamo riconfermato il nostro voto contrario sul DUP 2021-2023, ovvero le linee di programma di questa amministrazione.

Sul tema tassa rifiuti e pulizia paese abbiamo preso atto positivamente che la Giunta abbia modificato il regolamento per la tassa rifiuti introducendo la riduzione per gli esercizi commerciali che hanno dovuto chiudere la propria attività a causa del lockdown, ciò in aderenza alla delibera di ARERA della primavera scorsa (per cui l'amministrazione, è bene ricordarlo, ha fatto ricorso e continua a mantenere attivo questo ricorso). E' un intervento che tuttavia ci lascia con l'amaro in bocca, visto che lo scorso maggio avevamo proposto una mozione, bocciata dalla maggioranza, che prima ancora di questa modifica andava nella medesima direzione, ovvero quella di ridurre la tassa rifiuti agli esercizi commerciali a causa delle chiusure imposte da Covid-19. Oggi si interviene, ma come spesso rileviamo, con notevole ritardo.