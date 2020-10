VPN una sigla che non molti sanno interpretare, leggi questo articolo e scopri cos’è e a cosa ti può essere utile.

Se sei capitato in questo articolo è perché sei sicuramente alla ricerca di informazioni sulla VPN, vorrai sicuramente capire cosa sono, a cosa servono e perché utilizzarle. Se invece sai già tutto questo ma vuoi solo trovare informazioni sulle migliori allora ti consigliamo di visitare il sito web https://www.lemigliorivpn.com/ dove troverai tutte le informazioni utili per identificarle. Andiamo invece nei prossimi paragrafi a rispondere ad alcune delle domande più richieste di sempre.

Cos’è una VPN?

Con la sigla VPN si identificano le Virtual Private Network ossia una rete virtuale che ci permette di realizzare una rete privata dove sono tutelati privacy, anonimato e sicurezza attraverso un canale di comunicazione unico e riservato creato appositamente su una rete pubblica. È perciò una particolare rete in grado di criptare il traffico internet e quindi di proteggere l’identità degli utenti che navigano online.

Perché utilizzarla?

Questa tipologia di reti sono utilizzate soprattutto dalle aziende e dalle varie amministrazioni pubbliche perché permettono di abbattere il costo di realizzazione di una rete protetta andando invece a sfruttare la rete pubblica. Non sono gli unici ad utilizzarle però, infatti ci sono numerosi utenti che scelgono questo tipo di reti VPN per esplorare il mondo digitale o per scambiare dati su internet in maniera sicura e senza alcuna restrizione. La rete VPN è acquistabile attraverso i provider e sono gli stessi che ci permettono di utilizzare una serie di protocolli per la connessione o per un server permettendoci di essere in grado di allestire uno spazio privato e sicuro.

Tipologie di reti VPN

Non esiste un’unica tipologia di rete VPN ma ne esistono differenti, possiamo dire però che principalmente possiamo contraddistinguerle in due grandi categorie:

- Reti ad accesso remoto

- Connessione site to site

Le reti ad accesso remoto sono connessioni che permettono agli utenti di lavorare in smart working ad esempio e quindi poter accedere ad un server attraverso una rete privata. Si crea perciò un collegament dedicato e privaot.

Le connessioni sito to site sono invece utilizzate per connettere una rete privata sempre con l’aiuto di una rete pubblica anche però se si è dislocati in più parti o in altre organizzazioni. Ogni sede ha un router dedicato condividendo però le informazioni con le sedi remote.

Possiamo però classificare in altri modi le VPN?

La risposta a questa domanda è si! C’è anche un altro modo per classificarle, eccolo qui:

- Trusted permette di creare percorsi dotati di precise caratteristiche.

- Secure questo tipo di protocollo è crittografato e garantisce la creazione di un tunnel tra i nodi della rete privata.

- Hybrid è una particolare rete privata mista che è sia Trusted che Secure. Grazie a questa tipologia di rete hai sicuramente la possibilità di creare una rete con una buona sicurezza ed ottima qualità.

Come puoi vedere ci sono diverse tipologie di VPN devi perciò identificare quella che ti occorre ed utilizzarla per te.